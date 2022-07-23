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Кунде отказал «Челси» ради перехода в «Барселону»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде принял решение не переходить в «Челси».
Спорт-Экспресс
Игрок находится в постоянном контакте с главным тренером «Барселоны» Хави и ждет, когда каталонский клуб оформит сделку.
Спорт-Экспресс
На днях ситуация изменилась: «Барселона» вернулась в дело, а затем и вовсе стала фаворитом в борьбе за француза.
Евро-футбол.ру
В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах.
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Стало известно, почему защитник «Севильи» Жюль Кунде отказался от перехода в «Челси»
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Жюль Кунде отклонил предложение «Челси» ради перехода в «Барселону»
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Жюль Кунде отказался от перехода в «Челси» и хочет продолжить карьеру в «Барселоне»
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Кунде отказал «Челси» ради перехода в «Барселону»
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