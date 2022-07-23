Спорт-ЭкспрессКунде отказал «Челси» ради перехода в «Барселону»Защитник «Севильи» Жюль Кунде принял решение не переходить в «Челси».Спорт-ЭкспрессИгрок находится в постоянном контакте с главным тренером «Барселоны» Хави и ждет, когда каталонский клуб оформит сделку.Спорт-ЭкспрессНа днях ситуация изменилась: «Барселона» вернулась в дело, а затем и вовсе стала фаворитом в борьбе за француза.Евро-футбол.руВ прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьSports.ruREGNUMЕвро-футбол.руChelseablues.ruSportliga.comLegalbetПодробнее о событииСтало известно, почему защитник «Севильи» Жюль Кунде отказался от перехода в «Челси»Sports.ru17:57Жюль Кунде отклонил предложение «Челси» ради перехода в «Барселону»REGNUMвчера в 15:22Жюль Кунде отказался от перехода в «Челси» и хочет продолжить карьеру в «Барселоне»Футбол на Куличкахвчера в 15:04Кунде отказал «Челси» ради перехода в «Барселону»Спорт-Экспрессвчера в 15:00Кунде решил отказать «Челси» ради «Барселоны»Евро-футбол.рувчера в 13:49«Севилья» не взяла Кунде на тренировочный сборFAPL.ru21 июля в 10:00«Барселона» получила ответ от «Севильи» по КундеSportliga.com21 июля в 02:21Показать ещёОценить