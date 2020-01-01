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MetaratingsMetaratings
Кураньи призывает болельщиков «Динамо» прийти на дерби со «Спартаком»
Metaratings
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  • Спорт день за днем
Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи через видеообращение пригласил болельщиков «бело-голубых» на предстоящее дерби со «Спартаком» в рамках 20-тура РПЛ.В источнике
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Кураньи призывает болельщиков «Динамо» прийти на дерби со «Спартаком»

Metaratings 13:34
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Кураньи на русском языке пригласил фанатов «Динамо» на дерби со «Спартаком»

Бомбардир.ру 13:29
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Кураньи на русском языке позвал фанатов «Динамо» на матч со «Спартаком»

Чемпионат 13:23
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