Кураньи призывает болельщиков «Динамо» прийти на дерби со «Спартаком»

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи через видеообращение пригласил болельщиков «бело-голубых» на предстоящее дерби со «Спартаком» в рамках 20-тура РПЛ.