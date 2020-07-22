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Курс на квалификацию: в РПЛ разыграют последнюю квоту в Лигу чемпионов
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Лига чемпионов "Краснодар" и ЦСКА бьются за третье место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.В источнике
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«Матч ТВ» проведет перекличку между матчами 30-го тура Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 04:29
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«Матч ТВ» проведет перекличку между матчами 30-го тура Тинькофф РПЛ

Матч ТВ 04:29
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Последний тур РПЛ! «Краснодар» против «Ахмата», ЦСКА – «Тамбов», «Ростов» примет «Зенит», «Спартак» в гостях у «Рубина»

Sports.ru 05:00
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