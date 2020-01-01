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Курские футболисты проигрывают команде «Торпедо»
ТРК Сейм (Курск)
  • ТРК Сейм (Курск)
  • 46ТВ
  • Курская правда
  • Kurskcity.ru
  • LiveSport.ru
  • Sports.ru
Первый тайм окончился со счетом 2:0 в пользу гостей.В источнике
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Курский «Авангард» сыграл вничью с «Торпедо Москва»

Kurskcity.ru 12:06
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«Торпедо» сыграло вничью с «Авангардом», «Ротор» вышел в лидеры ФНЛ

Спорт-Экспресс 10:10
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«Торпедо» сыграло вничью с «Авангардом» в матче ФНЛ, «Ротор» поделил очки с «Нефтехимиком»

Чемпионат 10:00
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