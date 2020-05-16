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«Матч ТВ»: «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ
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Курский клуб решил добровольно опустится на дивизион ниже из-за сокращения бюджета. Официально об этом «Авангард» объявит на следующей неделе.В источнике
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Подробнее о событии
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ФК «Авангард» (Курск) может покинуть ФНЛ и перейти во 2-й дивизион

Друг для друга (Курск) 12:33
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Курский «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ

Чемпионат 05:47
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«Авангард» добровольно опускается из ФНЛ в ПФЛ

Матч ТВ 05:28
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