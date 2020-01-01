Курский «Авангард» и «Торпедо» сыграли вничью

Футбольный «Авангард» сыграл вничью с московским «Торпедо» в 1-ом матче Первенства ФНЛ после зимнего перерыва. Итог встречи — 2:2. Гости открыли счет уже на 2-ой минуте.