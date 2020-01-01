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ТРК Сейм (Курск)ТРК Сейм (Курск)
Курский «Авангард» и «Торпедо» сыграли вничью
ТРК Сейм (Курск)
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Футбольный «Авангард» сыграл вничью с московским «Торпедо» в 1-ом матче Первенства ФНЛ после зимнего перерыва. Итог встречи — 2:2. Гости открыли счет уже на 2-ой минуте.В источнике
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