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Курский «Авангард» сыграет в следующем сезоне ФНЛ
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Курский «Авангард», завершивший сезон на 13 месте, получил право сыграть в следующем сезоне, – рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Авангард».В источнике
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В курском «Авангарде» прокомментировали переход в ПФЛ

ГТРК Курск 12:03
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В курском «Авангарде» прокомментировали переход в ПФЛ

Секунда 10:49
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ФК «Авангард» (Курск) может покинуть ФНЛ и перейти во 2-й дивизион

Друг для друга (Курск) вчера в 12:33
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