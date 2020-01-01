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Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду»
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Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду». Он хочет помочь клубу пройти лицензирование.В источнике
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Подробнее о событии
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Что будет дальше с курским «Авангардом» ?

KurskTV.ru 05:12 
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Курский губернатор готов перечислить свою зарплату «Авангарду»

Kurskcity.ru 04:28
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Роман Старовойт пожертвует свою зарплату в пользу курского «Авангарда»

Курск сегодня 04:07
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