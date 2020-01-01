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Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду»
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  • Секунда
  • 46ТВ
  • КП - Курск
  • Друг для друга (Курск)
  • Курская правда
  • Курские известия
Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду». Он хочет помочь клубу пройти лицензирование.В источнике
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Подробнее о событии
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Курскому «Авангарду» сохранят финансирование из регионального бюджета

Городские известия (г. Курск) 03:28
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Старовойт перечислит свою зарплату для лицензирования курского «Авангарда»

46ТВ 03:23
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Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду»

Радио Курс 03:13
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