НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
Куртуа пропустит несколько недель из-за травмы паха
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • NEWS.am Sport
  • UA-Футбол
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ua.Tribuna.com
  • FootballHD
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму паха в матче 27-го тура против «Бетиса» (1:2). Об этом сообщает издание Het Laatste News.В источнике
Подробнее о событии
alt

Куртуа из-за травмы может пропустить матч с «Ман Сити»

Soccer.ru 06:35 
alt

Куртуа рискует пропустить ответный матч с «Манчестер Сити» в ЛЧ из-за травмы

Sport24.ru 05:55 
alt

Куртуа выбыл на несколько недель и, вероятно, не сыграет с «Манчестер Сити»

Soccernews.ru 05:36
реклама
Главное
Новости