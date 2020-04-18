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Куртуа «собрал» идеального вратаря из качеств других голкиперов
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа составил портрет идеального голкипера по нескольким качествам.В источнике
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Идеальный вратарь, по мнению Куртуа

Все про Спорт ру 02:24
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Куртуа «составил» идеального голкипера из вратарских качеств других игроков

Футбол России 01:56
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Куртуа «собрал» идеального вратаря из качеств других голкиперов

Чемпионат 00:49
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