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«Ювентус» и «Интер» ослабили интерес к Курзава
Газета.Ru
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Защитник ПСЖ Лайвен Курзава летом станет свободным агентом. В услугах футболиста заинтересованы ряд клубов, в числе которых значились «Ювентус» и «Интер».В источнике
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