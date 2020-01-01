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Кутепов может перейти в «Химки» или «Краснодар»
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов в ближайшее время может сменить клуб. У футболиста есть два варианта: аренда в «Химки», либо полноценный трансфер в «Краснодар». Он склоняется ко второму варианту.В источнике
С чего всё начиналось
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Кутепов может покинуть «Спартак» и перейти в «Химки» или «Краснодар»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Илья Кутепов в ближайшее время может покинуть московский «Спартак». У защитника есть два варианта продолжения карьеры: аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар». Кутепов склоняется к переходу в краснодарский клуб.
Чемпионат 14:52
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Кутепов может перейти в «Химки» или «Краснодар»

Metaratings 16:17
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«Чемпионат»: Кутепов может перейти в «Химки» или «Краснодар»

Sportbox.RU 16:02
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«Чемпионат»: Кутепов может перейти в «Химки» или «Краснодар»

Матч ТВ 16:02
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