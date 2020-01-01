Кутепов может перейти в «Химки» или «Краснодар»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов в ближайшее время может сменить клуб. У футболиста есть два варианта: аренда в «Химки», либо полноценный трансфер в «Краснодар». Он склоняется ко второму варианту.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», защитник Илья Кутепов в ближайшее время может покинуть московский «Спартак». У защитника есть два варианта продолжения карьеры: аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар». Кутепов склоняется к переходу в краснодарский клуб.