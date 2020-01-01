Как стало известно «Чемпионату», защитник Илья Кутепов в ближайшее время может покинуть московский «Спартак». У защитника есть два варианта продолжения карьеры: аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар». Кутепов склоняется к переходу в краснодарский клуб.