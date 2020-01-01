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Кутепов может перейти в «Краснодар» или отправиться в аренду в «Химки»
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Заслуженный мастер спорта, защитник «Спартака» Илья Кутепов имеет два варианта продолжения карьеры в Российской Премьер-Лиге. Футболист, не попадающий в основной состав красно-белых, может либо подписать полноценный контракт со «Спартаком», либо перейти в «Химки» на правах аренды.В источнике
С чего всё начиналось
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Кутепов может покинуть «Спартак» и перейти в «Химки» или «Краснодар»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Илья Кутепов в ближайшее время может покинуть московский «Спартак». У защитника есть два варианта продолжения карьеры: аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар». Кутепов склоняется к переходу в краснодарский клуб.
Чемпионат вчера в 14:52
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Кутепов может перейти в «Химки» или «Краснодар»

Metaratings вчера в 16:17
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«Чемпионат»: Кутепов может перейти в «Химки» или «Краснодар»

Sportbox.RU вчера в 16:02
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«Чемпионат»: Кутепов может перейти в «Химки» или «Краснодар»

Матч ТВ вчера в 16:02
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