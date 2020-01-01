Кутепов может перейти в «Краснодар» или отправиться в аренду в «Химки»
Заслуженный мастер спорта, защитник «Спартака» Илья Кутепов имеет два варианта продолжения карьеры в Российской Премьер-Лиге. Футболист, не попадающий в основной состав красно-белых, может либо подписать полноценный контракт со «Спартаком», либо перейти в «Химки» на правах аренды.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», защитник Илья Кутепов в ближайшее время может покинуть московский «Спартак». У защитника есть два варианта продолжения карьеры: аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар». Кутепов склоняется к переходу в краснодарский клуб.
Metaratings вчера в 16:17
Sportbox.RU вчера в 16:02