Кутепов может покинуть «Спартак» и перейти в «Химки» или «Краснодар»
Как стало известно «Чемпионату», защитник Илья Кутепов в ближайшее время может покинуть московский «Спартак». У защитника есть два варианта продолжения карьеры: аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», защитник Илья Кутепов в ближайшее время может покинуть московский «Спартак». У защитника есть два варианта продолжения карьеры: аренда в «Химки» или полноценный трансфер в «Краснодар». Кутепов склоняется к переходу в краснодарский клуб.
Metaratings вчера в 16:17
Sportbox.RU вчера в 16:02