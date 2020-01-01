Илья Кутепов российский футболист

Я только сейчас об этом узнал от вас. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда всё приостановилось. Думаю, руководство обговорило всё с ним и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно.