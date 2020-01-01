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Кутепов высказался об уходе Шюррле из «Спартака»
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением об уходе из команды полузащитника Андре Шюррле, которого «красно-белые» не стали выкупать у дортмундской «Боруссии».В источнике
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Илья Кутепов
российский футболист
Я только сейчас об этом узнал от вас. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда всё приостановилось. Думаю, руководство обговорило всё с ним и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно.
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Кутепов — об уходе Шюррле из «Спартака»: этого следовало ожидать

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Кутепов высказался об уходе Шюррле из «Спартака»

Metaratings 09:43
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Кутепов считает, что ухода Шюррле из «Спартака» следовало ожидать

Спорт-Экспресс 09:43
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