Кузяев хочет остаться в «Зените»
Будущее полузащитника Далера Кузяева в "Зените" остаётся неопределённым. По окончании сезона истечёт контракт 27-летнего футболиста с "сине-бело-голубыми" и ранее сообщалось, что россиянин твёрдо намерен продолжить карьеру в Европе.В источнике
С чего всё начиналось
Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне. Ранее отец хавбека, Адьям Кузяев, отметил, что они с сыном не рассматривают предложения других клубов, а также сообщил, что игрок не приступил к переговорам о новом контракте с «Зенитом». Полузащитник провёл за «Зенит» 85 матчей и забил 11 мячей.