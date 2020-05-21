Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Игрок решительно настроен перебраться в европейскую лигу этим летом. Действующий контракт Кузяева с "Зенитом" истекает в июне. В составе "Зенита" футболист провёл 85 игр, в которых забил 11 мячей.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Далер Кузяев, с большой долей вероятности, не будет продлевать контракт с «Зенитом». Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом. Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне.