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Кузяев хочет перейти в европейский клуб
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Хавбек «Зенита» хочет продолжить карьеру в европейском чемпионате. Как сообщает источник, игрок не планирует продлевать контрактное соглашение с клубом из Санкт-Петербурга и будет пробовать перейти в один из европейских клубов. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета этого года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Далер Кузяев намерен уехать в Европу

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Далер Кузяев, с большой долей вероятности, не будет продлевать контракт с «Зенитом». Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом. Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне.
Чемпионат вчера в 15:14
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СМИ: Кузяев не намерен покидать «Зенит»

Sportbox.RU 05:01
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СМИ: Кузяев не намерен покидать «Зенит»

Матч ТВ 05:01
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Приоритет Кузяева – остаться в «Зените»

Спорт день за днем 04:46
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