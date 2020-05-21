Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Хавбек «Зенита» хочет продолжить карьеру в европейском чемпионате. Как сообщает источник, игрок не планирует продлевать контрактное соглашение с клубом из Санкт-Петербурга и будет пробовать перейти в один из европейских клубов. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета этого года.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Далер Кузяев, с большой долей вероятности, не будет продлевать контракт с «Зенитом». Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом. Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне.