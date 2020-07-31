Кузяев может перейти из «Зенита» в «Бернли»
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По информации Sport24, представители игрока сделали предложение «Бернли», который занял десятое место в минувшем сезоне АПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, представители полузащитника «Зенита» Далера Кузяева предложили футболиста «Бернли», занявшему в прошлом сезоне АПЛ 10-е место. При этом к нему есть интерес от другого клуба из Великобритании.