Кузяев может перейти из «Зенита» в клуб Английской Премьер-лиги
Представители полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, контракт которого с клубом истекает сегодня, предложили футболиста «Бернли», занявшему в последнем сезоне АПЛ десятое место, передаёт Sport24.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, представители полузащитника «Зенита» Далера Кузяева предложили футболиста «Бернли», занявшему в прошлом сезоне АПЛ 10-е место. При этом к нему есть интерес от другого клуба из Великобритании.