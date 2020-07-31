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Кузяев может перейти из «Зенита» в клуб Английской Премьер-лиги
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Представители полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, контракт которого с клубом истекает сегодня, предложили футболиста «Бернли», занявшему в последнем сезоне АПЛ десятое место, передаёт Sport24.В источнике
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С чего всё начиналось
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Представители Кузяева предложили полузащитника «Зенита» в «Бернли»

Как стало известно Sport24, представители полузащитника «Зенита» Далера Кузяева предложили футболиста «Бернли», занявшему в прошлом сезоне АПЛ 10-е место. При этом к нему есть интерес от другого клуба из Великобритании.
Sport24.ru 06:16 
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