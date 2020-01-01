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Кузяев получил предложение от «Алавеса»
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По информации источника, испанский клуб предлагает 27-летнему хавбеку двухлетний контракт и зарплату ниже той, что он получал в "Зените". Также отмечается, что в услугах Кузяева заинтересованы "Краснодар" и "Спартак", однако сам игрок занял принципиальную позицию продолжить карьеру в Европе.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает Арустамян в своём Telegram-канале, «Краснодар» и «Спартак» хотят получить игрока и уже обозначили свой интерес хавбеку и его представителям.
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Источник: Кузяев ведет переговоры с «Алавесом»

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