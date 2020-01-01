Кузяев получил предложение от «Алавеса»

По информации источника, испанский клуб предлагает 27-летнему хавбеку двухлетний контракт и зарплату ниже той, что он получал в "Зените". Также отмечается, что в услугах Кузяева заинтересованы "Краснодар" и "Спартак", однако сам игрок занял принципиальную позицию продолжить карьеру в Европе.