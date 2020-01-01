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Футбол РоссииФутбол России
«Коньяспор» может подписать Кузяева
Футбол России
  • Футбол России
В услугах 27-летнего хавбека заинтересован "Коньяспор". Ранее сообщалось, что интерес к Кузяеву проявляют "Галатасарай", "Алавес" и "Саутгемптон".В источнике
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Кузяевым заинтересовался еще один турецкий клуб

Soccer.ru 02:11
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«Коньяспор» может подписать Кузяева

Футбол России 01:33
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«Коньяспор» интересуется Кузяевым

Metaratings 01:00
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