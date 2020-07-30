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Кварацхелия признан лучшим молодым игроком прошлого сезона РПЛ
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком прошлого сезона российской Премьер-лиги.В источнике
Подробнее о событии
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Полузащитник «Рубина» стал лучшим молодым игроком РПЛ

Inkazan 13:02
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Кварацхелия — лучший молодой игрок сезона в Тинькофф РПЛ

Матч ТВ 10:43
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Хвича Кварацхелия: Мне есть куда расти, нужно как минимум прибавить в реализации

Татар-информ 12:23
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