Кверквелия может покинуть «Локомотив»
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия может покинуть команду грядущим летом. Как сообщается, в услугах грузинского игрока заинтересованы "Краснодар", "Ростов" и "Ротор". Ранее бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что "Лестер" планировал приобрести Кверквелию.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», Соломон Кверквелия летом может покинуть «Локомотив». Защитником интересуются «Краснодар», «Ростов» и «Ротор». Кверквелия защищает цвета «Локомотива» с февраля 2017 года.