Кверквелия может покинуть «Локомотив»

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия может покинуть команду грядущим летом. Как сообщается, в услугах грузинского игрока заинтересованы "Краснодар", "Ростов" и "Ротор". Ранее бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что "Лестер" планировал приобрести Кверквелию.