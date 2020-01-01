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Квинси Промес: «Скучал по Амстердаму, когда играл в Москве и Испании»
Футбол России
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Бывший нападающий «Спартака», голландец Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», рассказал, что скучал по Амстердаму, когда выступал в России.В источнике
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Квинси Промес: «Скучал по Амстердаму, когда играл в Москве и Испании»

Спорт-Экспресс 04:39
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Куинси Промес: «Когда жил в Москве, всегда тосковал по Амстердаму, это мой город»

Матч ТВ 04:31
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Промес: «Когда играл в Москве и Испании, скучал по Амстердаму»

Soccer.ru 04:17
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