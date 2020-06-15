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Квоту для зрителей на матчах РПЛ могут расширить до 30 процентов
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По информации «Спорт-Экспресса», квоту для зрителей на матчах чемпионата России могут расширить с 10 до 30 процентов. На данный момент идут консультации относительно окончательного решения. Более вероятно, что такой вариант возможен с начала июля.В источнике
С чего всё начиналось
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Квоту для зрителей на матчах РПЛ могут расширить с 10 до 30 процентов

По информации «СЭ», квоту для зрителей на матчах чемпионата России могут расширить с 10 до 30 процентов. Пока идут консультации, окончательного решения ждут сегодня-завтра. При этом, более вероятно, что такой вариант разрешат с начала июля, о чем сообщал Sport24.
Спорт-Экспресс 08:24
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Стадионы РПЛ будут доступны для посещения 30% зрителей

Спорт день за днем 09:56
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Квоту для болельщиков на матчах РПЛ могут увеличить до 30 процентов

Газета.Ru 09:41
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Квоту для зрителей на матчи РПЛ могут увеличить до 30%

Бомбардир.ру 09:01
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