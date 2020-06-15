Квоту для зрителей на матчах РПЛ могут расширить до 30 процентов
По информации «Спорт-Экспресса», квоту для зрителей на матчах чемпионата России могут расширить с 10 до 30 процентов. На данный момент идут консультации относительно окончательного решения. Более вероятно, что такой вариант возможен с начала июля.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «СЭ», квоту для зрителей на матчах чемпионата России могут расширить с 10 до 30 процентов. Пока идут консультации, окончательного решения ждут сегодня-завтра. При этом, более вероятно, что такой вариант разрешат с начала июля, о чем сообщал Sport24.