По информации «СЭ», квоту для зрителей на матчах чемпионата России могут расширить с 10 до 30 процентов. Пока идут консультации, окончательного решения ждут сегодня-завтра. При этом, более вероятно, что такой вариант разрешат с начала июля, о чем сообщал Sport24.