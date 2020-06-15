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Квоту для зрителей на матчах РПЛ могут расширить с 10 до 30 процентов
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В российской Премьер-лиге могут расширить квоту для болельщиков на стадионах.В источнике
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Стадионы РПЛ будут доступны для посещения 30% зрителей

Спорт день за днем 09:56
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Квоту для болельщиков на матчах РПЛ могут увеличить до 30 процентов

Газета.Ru 09:41
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Квоту для зрителей на матчи РПЛ могут увеличить до 30%

Бомбардир.ру 09:01
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