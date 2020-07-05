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Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии
Tengrinews.kz
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Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.В источнике
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Макс Ферстаппен
Поддерживаю идеи равенства и борьбы с расизмом. При этом я считаю, что каждый волен самостоятельно выбирать способ выразить свою позицию – и делать это тогда, когда сам посчитает нужным. Сегодня я не встану на одно колено, но с уважением отнесусь к решению и выбору каждого гонщика.РБК09:33
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Квят и еще пять гонщиков «Формулы-1» не стали преклонять колено в знак солидарности с борьбой против расизма

Матч ТВ 09:06
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Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии

РИА Новости 09:27
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Квят, Райкконен и еще четыре пилота «Ф-1» не встали на одно колено перед Гран-при Австрии

Sports.ru 09:08
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