Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Если в команде «Ред Булл» произойдёт перестановка гонщиков и в нее вернется Себастьян Феттель, российский автогонщик сможет потерять свое место. В мае стало известно, что Феттель по окончании текущего сезона уйдет из команды «Феррари». Вопрос о том, в какую команду он войдет, остался открытым.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Motorsport-Total, владелец команды Дитрих Матешиц и его спортивный консультант Хельмут Марко рассматривают вариант с возвращением немца.