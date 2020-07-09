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Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Независимый публицист
  • Городовой0:48
Если в команде «Ред Булл» произойдёт перестановка гонщиков и в нее вернется Себастьян Феттель, российский автогонщик сможет потерять свое место. В мае стало известно, что Феттель по окончании текущего сезона уйдет из команды «Феррари». Вопрос о том, в какую команду он войдет, остался открытым.В источнике
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С чего всё начиналось
По информации Motorsport-Total, владелец команды Дитрих Матешиц и его спортивный консультант Хельмут Марко рассматривают вариант с возвращением немца.
Sportbox.RU 03:47
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В «Ред Булле» опровергли информацию о возвращении Феттеля

Газета.Ru 07:53
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Хельмут Марко заявил, что возвращение Феттеля в «Ред Булл» невозможно из-за Албона

Спорт-Экспресс 07:47
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В «Ред Булл» опровергли слухи о возвращении Феттеля

Sport.ru 07:44
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