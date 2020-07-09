Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Если в команде «Ред Булл» произойдёт перестановка гонщиков и в нее вернется Себастьян Феттель, российский автогонщик сможет потерять свое место. В мае стало известно, что Феттель по окончании текущего сезона уйдет из команды «Феррари». Вопрос о том, в какую команду он войдет, остался открытым.