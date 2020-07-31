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Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании
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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят потеряет пять позиций на старте гонки четвёртого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.В источнике
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Подробнее о событии
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Квят: «Мне не повезло сегодня с красными флагами»

Sport.ru 15:29
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Квят потеряет пять позиций на стартовой решетке в Великобритании из-за замены коробки передач

Sport24.ru 15:26 
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Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании из-за замены коробки передач

Матч ТВ 15:23
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