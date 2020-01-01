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Квят проводит обкатку нового болида «Альфа Таури»
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Команда «Альфа Таури» проводит обкатку своего нового болида на трассе в Мизано. За рулем новой машины работает Даниил Квят.В источнике
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Квят проводит обкатку нового болида «Альфа Таури»

Sports.ru 04:19
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Даниил Квят: «Попытаемся провести столько же сильных гонок, как и в прошлом году»

Матч ТВ 00:47
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Пьер Гасли: «„Альфа Таури“ — это фантастический проект»

Sportbox.RU 00:59
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