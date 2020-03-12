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«МЮ» впервые в истории проводит официальный матч при пустых трибунах
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Сегодня «Юнайтед» впервые в истории играет в официальном матче при пустых трибунах. Игра проходит без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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ЛАСК и «МЮ» играют в Лиге Европы. Прямая трансляция и лучшие моменты

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