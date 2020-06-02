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ЛЧ и ЛЕ могут быть доиграны в Лиссабоне в формате «финала восьми»
Pravda.Ru
  • Piter.tv0:20
Ранее сообщалось, что ЛЧ будет доиграна в формате "финала четырех" в Германии.В источнике
Подробнее о событии
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El Mundo Deportivo: ЛЧ и ЛЕ могут быть доиграны в формате «Финала восьми» в Лиссабоне

Матч ТВ 12:16
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El Mundo Deportivo: ЛЧ и ЛЕ могут быть доиграны в формате «Финала восьми» в Лиссабоне

Sportbox.RU 12:16
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Лигу чемпионов могут доиграть в Португалии в формате «Финала восьми»

Советский спорт 10:22
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