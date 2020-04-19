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ЛЧ планируют возобновить 7 августа, матчи будут проходить каждые 3 дня
inbusiness.kz
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Перенесенные ответные матчи 1/8 финала предлагается провести 7-8 августа, а дальнейшие игры – каждые три дня с тем, чтобы финал состоялся 29 августа, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: УЕФА планирует возобновить матчи Лиги чемпионов 7-8 августа

РИА Новости 00:35
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Объявлены даты проведения оставшихся матчей футбольных еврокубков

ProstoProSport вчера в 23:25 
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ЛЧ планируют возобновить 7 августа, матчи будут проходить каждые 3 дня

Sports.ru вчера в 23:15
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