НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКокорин рассказал о предложении из ИталииАртемий Панарин: «Большую эпидемию лично не ощущаю»Агент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»Тактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»HITC призывает «Тоттенхэм» вернуться к варианту с ДзюбойSports.ruЛЧ планируют возобновить 7 августа, матчи будут проходить каждые 3 дняinbusiness.kz8inbusiness.kzСпорт-ЭкспрессГЛАС.RUРЕН ТВГазета.RuSports.ruЕвро-футбол.руPROСПОРТ КазахстанПеренесенные ответные матчи 1/8 финала предлагается провести 7-8 августа, а дальнейшие игры – каждые три дня с тем, чтобы финал состоялся 29 августа, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.В источнике КомментироватьПодробнее о событии СМИ: УЕФА планирует возобновить матчи Лиги чемпионов 7-8 августаРИА Новости 00:35Объявлены даты проведения оставшихся матчей футбольных еврокубковProstoProSport вчера в 23:25 ЛЧ планируют возобновить 7 августа, матчи будут проходить каждые 3 дняSports.ru вчера в 23:15рекламаГлавноеКокорин рассказал о предложении из ИталииАртемий Панарин: «Большую эпидемию лично не ощущаю»Агент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»Тактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»HITC призывает «Тоттенхэм» вернуться к варианту с ДзюбойНовости