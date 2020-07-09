Оставшиеся матчи еврокубков пройдут без болельщиков

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без болельщиков, сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матчи еврокубков пройдут в Германии и Португалии.