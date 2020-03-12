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Российская газетаРоссийская газета
L’Equipe: УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год
Украина.ру
  • Мой Брянск0:39
По данным L'Equipe, на следующей неделе УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год и о приостановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.В источнике
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Итальянский инсайдер Палмери: «Буду очень удивлен, если Евро-2020 состоится»

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