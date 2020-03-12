L’Equipe: УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год

По данным L'Equipe, на следующей неделе УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год и о приостановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.