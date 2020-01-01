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Ла Лига может возобновиться 11 июня матчем «Севильи» и «Бетиса»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, когда может состояться первый матч после возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса. Лига рассчитывает возобновить турнир дерби между «Севильей» и «Бетисом», которое планируют провести 11 июня.В источнике
Хавьер Тебас
испанский адвокат
Есть вероятность, что 11 июня состоится матч, который будет уникальным, с возможной данью уважения всем погибшим. Я хотел бы, чтобы эта дата была подтверждена. Мы хотели бы, чтобы это было на дерби в Севилье в десять часов вечера.
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Дата возобновления Ла Лиги, Глушаков не исключил возвращения в «Спартак», лучшие трансферы Англии за историю и другие ночные новости

Sportbox.RU 02:08
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Дата возобновления Ла Лиги, Глушаков не исключил возвращения в «Спартак», лучшие трансферы Англии за историю и другие ночные новости

Матч ТВ 02:08
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Хавьер Тебас: надеемся возобновить Примеру 11 июня матчем «Севилья» — «Бетис»

Чемпионат вчера в 20:43
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