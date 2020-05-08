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Vprognoze.ruVprognoze.ru
Ла Лига не подтвердила информацию о возобновлении сезона 20 июня
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В Ла Лиге не смогли назвать точную дату возобновления сезона.В источнике
Подробнее о событии
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Ла Лига сообщила клубам о возобновлении сезона 12 июня

Чемпионат 18:31
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Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня

Спорт-Экспресс 18:10
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Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня

Матч ТВ 18:25
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