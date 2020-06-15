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Ла Лига оценила предстоящее возобновление РПЛ со зрителями
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Известия
  • LiveSport.ru
Представитель испанской Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии Даниэль Серехидо положительно отнесся к предстоящему рестарту сезона в РПЛ со зрителями на трибунах, пишут "Известия".В источнике
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«Благодаря рестарту потери Ла Лиги составят гораздо меньше €1 млрд»

О рестарте сезона-2019/20 «Известия» поговорили с официальным представителем Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии Даниэлем Серехидо.
Известия вчера в 17:01
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Представитель Ла Лиги высказался о возобновлении РПЛ со зрителями

Футбол России 01:11
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В Ла Лиге отреагировали на решение возобновить сезон РПЛ со зрителями

Газета.Ru 00:19
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Ла Лига оценила предстоящее возобновление РПЛ со зрителями

ProstoProSport вчера в 23:26 
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