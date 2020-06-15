Ла Лига оценила предстоящее возобновление РПЛ со зрителями

Представитель испанской Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии Даниэль Серехидо положительно отнесся к предстоящему рестарту сезона в РПЛ со зрителями на трибунах, пишут "Известия".