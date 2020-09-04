НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Ла Лига ответила отцу Месси на заявление об отступных в €700 млн
Metaratings
  • CT news0:56
Ла Лига в очередной раз заявила, что контракт форварда Лионеля Месси с «Барселоной» продолжает действовать и содержит пункт об отступных в размере €700 млн.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Примера опровергла заявление отца Месси, согласно которому пункт об отступных в 700 млн больше не действует

Sport.ru 10:00
alt

Месси ответил Ла Лиге по поводу 700 миллионов отступных. Форвард отрицает наличие такого пункта в контракте с «Барселоной»

Матч ТВ 09:01
alt

Ла Лига опровергла заявление отца Месси по контракту Лионеля с «Барселоной»

Metaratings 09:50
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости