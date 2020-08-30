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Ла Лига поддержала «Барселону» в ситуации с Месси
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Руководство испанской Ла Лиги выступило с заявлением относительно ситуации с возможным уходом Лионеля Месси из "Барселоны".В источнике
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В Барселоне появилось граффити Месси в образе Че Гевары

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