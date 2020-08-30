НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМесси не приехал на базу «Барселоны» для сдачи теста на коронавирус«Барселона» согласилась продать Месси в «Манчестер Сити»Президент Аргентины призвал Лионеля Месси завершить карьеру на родинеПункт в контракте Месси об отступных в 700 миллионов евро является недействительнымБрэйтуэйт претендует на 10-й номер в «Барселоне» в случае ухода МессиГлавное«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче шестого тура РПЛ«Ахмат» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛЛа Лига поддержала «Барселону» в ситуации с МессиСтали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова»Сборная России выиграла первую в истории шахматную онлайн-олимпиадуРоссийская газетаЛа Лига поддержала «Барселону» в ситуации с МессиODDS.ru20ODDS.ruОбщественная служба новостейSports.ruSportbox.RUНациональная служба новостейRT на русскомPROСПОРТ КазахстанSoccernews.ruГазета.RuUA-ФутболФутбол РоссииРБК спортSoccer.ruBobsoccerУНИАНFootball-fun.ruСпорт-ЭкспрессFootballHDНева СпортMetaratingsРуководство испанской Ла Лиги выступило с заявлением относительно ситуации с возможным уходом Лионеля Месси из "Барселоны".В источнике Комментировать15Подробнее о событии В Барселоне появилось граффити Месси в образе Че ГеварыСпорт-Экспресс 09:57Ла Лига: Месси может покинуть «Барселону» только при выплате 700 млн евроФутбол России 09:13Ла Лига: контракт Месси с «Барселоной» в настоящее время действителенMetaratings 09:11рекламаЕщё по темеМесси не приехал на базу «Барселоны» для сдачи теста на коронавирус«Барселона» согласилась продать Месси в «Манчестер Сити»Президент Аргентины призвал Лионеля Месси завершить карьеру на родинеПункт в контракте Месси об отступных в 700 миллионов евро является недействительнымБрэйтуэйт претендует на 10-й номер в «Барселоне» в случае ухода МессиГлавное«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче шестого тура РПЛ«Ахмат» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛЛа Лига поддержала «Барселону» в ситуации с МессиСтали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова»Сборная России выиграла первую в истории шахматную онлайн-олимпиадуНовости