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Ла Лига поддержала «Барселону» в ситуации с возможным уходом Месси
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Ла Лига поддержала каталонский клуб, заявив, что контракт Месси с «Барселоной» остается в силе. 33-летний аргентинец может покинуть команду, если будут выплачены 700 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в соглашении игрока.В источнике
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С чего всё начиналось
В организации подчеркнули, что контракт Месси с клубом является действующим и, если аргентинец хочет покинуть команду, потенциальные покупатели должны заплатить за него "сине-гранатовым" прописанную в договоре сумму отступных - 700 миллионов евро.
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