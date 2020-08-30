Ла Лига поддержала «Барселону» в ситуации с возможным уходом Месси
Ла Лига поддержала каталонский клуб, заявив, что контракт Месси с «Барселоной» остается в силе. 33-летний аргентинец может покинуть команду, если будут выплачены 700 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в соглашении игрока.В источнике
С чего всё начиналось
В организации подчеркнули, что контракт Месси с клубом является действующим и, если аргентинец хочет покинуть команду, потенциальные покупатели должны заплатить за него "сине-гранатовым" прописанную в договоре сумму отступных - 700 миллионов евро.