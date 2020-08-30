Ла Лига поддержала «Барселону» в ситуации с возможным уходом Месси

Ла Лига поддержала каталонский клуб, заявив, что контракт Месси с «Барселоной» остается в силе. 33-летний аргентинец может покинуть команду, если будут выплачены 700 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в соглашении игрока.