Испанская футбольная лига допускает уход Месси из клуба за €700 млн

По сообщению издания El Pais, ФИФА не собирается выступать против ухода игрока из «Барселоны». Неделю назад Месси отправил уведомление руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб. Позже сообщалось, что его нынешний клуб не намерен отпускать игрока без оплаты и готов его уступить за 280 млн евро.