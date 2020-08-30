Испанская футбольная лига допускает уход Месси из клуба за €700 млн
«Контракт в настоящее время действует, в нем прописаны отступные на тот случай, если Лионель Месси решит досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть соглашение», — говорится в заявлении «Ла Лиги». Соглашение Месси с «Барселоной» действительно до лета 2021 года.В источнике
С чего всё начиналось
В организации подчеркнули, что контракт Месси с клубом является действующим и, если аргентинец хочет покинуть команду, потенциальные покупатели должны заплатить за него "сине-гранатовым" прописанную в договоре сумму отступных - 700 миллионов евро.