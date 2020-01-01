НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
Ла Лига опубликовала расписание матчей на 28-й и 29-й туры
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
  • РБК
  • Новости - Армения
  • Football-fun.ru
  • Гол.ру
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • FootballHD
На официальном сайте Ла Лиги было опубликовано расписание матчей 28-го и 29-го туров - первых после паузы, связанной с пандемией.В источнике
Подробнее о событии
alt

Официально: Примера возобновится 11 июня матчем между «Севильей» и «Бетисом»

Матч ТВ вчера в 17:26
alt

Официально: Примера возобновится 11 июня матчем между «Севильей» и «Бетисом»

Sportbox.RU вчера в 17:26
alt

«Барселона» возобновит сезон в Примере 13 июня, «Реал» — 14-го

Чемпионат вчера в 17:23
реклама
Главное
Новости