Ла Лига подтвердила коронавирус у пяти игроков чемпионата

Напомним, что в первых числах мая игроки всех клубов Ла Лиги сдали тест на коронавирус. При отрицательном тесте у всех футболистов, команду допускали до тренировок на базе с соблюдением всех правил. Как сообщает пресс-служба чемпионата, коронавирус был выявлен у пяти футболистов.