Ла Лига подтвердила коронавирус у пяти игроков чемпионата
Напомним, что в первых числах мая игроки всех клубов Ла Лиги сдали тест на коронавирус. При отрицательном тесте у всех футболистов, команду допускали до тренировок на базе с соблюдением всех правил. Как сообщает пресс-служба чемпионата, коронавирус был выявлен у пяти футболистов.В источнике Это хорошая новость для футбольного сообщества и Испании в целом, учитывая, что было проведено 2500 тестов. Мы ожидали 25-30 положительных результатов. Во вторник заболевшие игроки пройдут еще одно тестирование. Они близки к выздоровлению.
РИА Новости вчера в 18:50