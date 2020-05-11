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Ла Лига подтвердила коронавирус у пяти игроков чемпионата
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Напомним, что в первых числах мая игроки всех клубов Ла Лиги сдали тест на коронавирус. При отрицательном тесте у всех футболистов, команду допускали до тренировок на базе с соблюдением всех правил. Как сообщает пресс-служба чемпионата, коронавирус был выявлен у пяти футболистов.В источнике
Хавьер Тебас
испанский адвокат
Это хорошая новость для футбольного сообщества и Испании в целом, учитывая, что было проведено 2500 тестов. Мы ожидали 25-30 положительных результатов. Во вторник заболевшие игроки пройдут еще одно тестирование. Они близки к выздоровлению.
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